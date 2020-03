Šéfkuchař Salabky Petr Kunc: Vařil jsem pro britskou královnu

Jelikož pocházím z malého města, Rožmitálu pod Třemšínem, táhlo mě to do velkoměsta. Žil jsem asi pět let v Praze, bylo mi to ale málo. Kamarád vedle z restaurace odjížděl do Anglie, tam se mi ale vůbec nechtělo. Po třech měsících se ozval, že pro mě má práci. Zrovna jsem se rozešel s přítelkyní a cítil jsem, že je ta pravá chvíle odjet. Prodal jsem auto a další své věci a koupil si jednosměrnou letenku. Nakonec jsem tam strávil osm let.