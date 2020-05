Chybami se člověk učí

Zdroj: Deník / Karolína Marvánková

Celé to začalo, když si v patnácti letech pořídila Zuzana svojí první fenku - kokršpanělku Terry. "V té době jsem měla o psech naivní představy typu Lassie se vrací. Vídala jsem hodně dospělých psů, kteří chodili na volno, a reagovaly na povely, takže mi nepřišlo, že malé štěně takové nebude. Když jsem si jí přinesla domů, naučila jsem jí poslušnost podle knih, ty se ale vůbec nezabývaly problémy nebo zlozvyky. Terry třeba žrala všechno ze země.“ Když se s tímto problémem Zuzana setkala, zvolila obvyklou, ale špatnou, výchovnou metodu. "Dělala jsem klasickou chybu – přivolala jsem jí, ona přišla a já jí potrestala. Psi si totiž pojí odměnu nebo trest s tím, co se stalo vteřinu, maximálně dvě před tím. Takže kdybych jí potrestala na dálku v ten moment, co tam něco žrala, tak by se to neminulo s účinkem. Jenže jak jsem si jí přivolala, spojila si ten trest s tím, že přišla. Logicky ke mně přestala chodit, naboural se náš vztah a přestala poslouchat i dříve naučené povely.“ Každý problém má ale své řešení. Zuzana se proto rozhodla začít s Terry chodit na cvičák. To pro ni byl, jak sama říká, rozhodující moment. Dostaly se do rukou skvělého trenéra."To co teď dělám já, je to, co mě tehdy naučil on.“ Díky tomu mohla s Terry jsme opět navázat pouto. Několik let pak velice úspěšně soutěžila v agility a jeden rok dokonce vyhrála Mistrovství Slovenska.