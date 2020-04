Většina z deseti kočičích obyvatel kavárny je z útulků, se kterými vedení kavárny dlouhodobě spolupracuje. Začlenění nového kočičího obyvatele do kavárny, ale není jen tak. Majitelé musí mít hodně času, trpělivosti a také oči všude. "Když usoudíme, že máme prostor i čas, abychom se nové kočce mohly věnovat, oslovíme útulky a ony nám takzvaně hlídají, jestli mají nějakou, která by se k nám do kavárny hodila. To znamená, aby kočka nebyla moc divoká a snesla se s ostatními. Občas i hledáme nějaké konkrétnější – například dlouhosrsté nebo konkrétně zbarvené, ale primárně hledáme takovou, která je správně oprsklá a nevadí jí, že se kolem ní celý den pohybují lidé a hladí si ji."