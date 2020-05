Včelařův rok

Zdroj: Miloš Vondruška

Jako děti ve škole nebo pěstitelé mají "svůj rok" i včelaři. "V lednu probíhá prohlídka včel a odebírání takzvané měli. Z té se vyčte, kolik mají nebo nemají včely roztočů. Protože je v Praze tepleji, jdou včely do rozvoje dřív. Takže v únoru jim musíme dát prostor pro stavění a budování. Teď je náš rok v plném proudu a je čas medobraní. Stejně tak v květnu děláme oddělky a začínáme chovat matky. V srpnu dáváme včelám za odebraný med různé náhražky – třeba rozpuštěný cukr. No a na podzim se modlíme, aby nám přežily do jara. V zimě pak chodíme po přednáškách, besedách nebo do hospod." Každý, kdo se ale chystá s včelařením začít, by si měl uvědomit pár základních věcí. "Každý by měl mít do začátku nějaké zkušenosti. Ty může nabrat na škole, u zkušeného včelaře nebo velkovčelařů. Tady v Praze je Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7 se spolkovou včelnicí. Nejhorší je koupit si včely a až pak řešit co s nimi. Nejlepší je začít s málem, pokorně a uvědomit si, že minimálně v Praze je to jen koníček."