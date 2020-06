Na klapkách ho to nebavilo

Zdroj: Deník / Karolína Marvánková

"Oba moji rodiče vyučovali hudbu. Někdy to i se mnou zkoušeli na různé nástroje. Táta byl skladatel a violoncellista, tak jsem také pár týdnů čelo zkoušel. Pak jsem chvíli zkoušel klavír, na který hrála moje mamka. Ta ještě taky vyučovala zpěv a hrála na harfu, ale na tu jsem naštěstí nehrál," dodává s úsměvem. Jan tedy "klasicky" skončil u zobcové flétny, ze které přešel na klarinet. Na něj ale hrál jen do osmnácti let, od té doby na nic nehraje. Díky známému se po základní škole dostal do Kraslic, kolébky výroby hudebních nástrojů. Tam nastoupil na Střední odborné učiliště výroby hudebních nástrojů. "Byl to 3,5letý obor, kdy se nám průběžně po týdnech střídala škola s prací. Někteří kluci, kteří se učili přímo pro opravny, jezdili na praxi do Litoměřic, Brna a jinde po republice. Já chodil do Amati-Denak v Kraslicích, kde jsem byl na konečné montáži klarinetů. Během posledního půlroku jsem si udělal rozdílové zkoušky a po získání výučního listu jsem šel do půlky třetího ročníku Střední průmyslové školy výroby hudebních nástrojů taky v Kraslicích. Po absolvování jsem nastoupil zpět do Amati. A poněvadž jsem předtím byl na klarinetech, chtěl jsem zkusit saxofony." Jan se dostal na vyvrtávání klapek, což byla monotónní práce, která ho moc nebavila. "Tenkrát za mnou přišel mistr, jestli bych nechtěl zkusit leštírnu. Tak jsem po týdnu na klapkách nastoupil do leštírny. Chvíli po tom jsem sháněl pro kamarádova kolegu, který pracoval v továrně Laboratorní přístroje tady v Praze 6 na Petřinách, nový klarinet. V té firmě, kde pracoval, mi řekli, že shánějí leštiče. Domluvili jsme se na prohlídce a já zjistil, že mi to vyhovuje. Takže jsem utekl zpátky domů do Prahy."