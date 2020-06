Zasloužené volno

Zdroj: instagram babymoet_

Volno kvůli nouzovému stavu přišlo Margaritě vhod. "Přišlo to chvíli po plesové sezoně, kdy jsem si potřebovala odpočinout. Ale musím přiznat, že první dva týdny byly hodně krizové. Nevěděla jsem, co bude dál, jak dlouho tahle situace potrvá. Pak jsem se uklidnila a snažila jsem se na to koukat pozitivně. Ale hrozně se ten stres s pohodou střídal. Pak jsem si na to volno zvykla a najednou jsem se musela zase připravovat do práce. Ale myslím, že tohle prožíval každý, kdo pracuje na sebe." V době odpočinku alespoň mohla čerpat inspiraci pro svou další práci. A to jak z časopisů, tak i internetu. "Instagram je teď nejlepší platforma, snadno se tam najdou trendy, které právě letí. Jsou tam všechny značky, které udávají trendy. Současně se víc věnuji osobní klientele v mém studiu."