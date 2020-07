Až do konce

Zdroj: archiv Marka Smolky

V posledním ročníku gymnázia se Marek rozhodoval, kam dál. "Na architekturu se dělaly talentové zkoušky dříve než standardní přijímačky, tak jsem se na ně připravil a vzali mě." Vystudoval tedy fakultu architektury na ČVUT. Dnes Marek působí ve studiu In Point.

"Práce u nás ve studiu je zajímavá tím, že na projektech pracujeme většinou od začátku až do úplného konce. Nejsme ti architekti, co skončí u hezkých obrázků a vizí. My se snažíme projekty dotáhnout až do konce, do realizace. Začneme u těch hezkých obrázků a skončíme u toho, že běháme po stavbě a kocháme se tím, jak pěkně to chlapci dělají," dodává se smíchem a vzpomínkou, jak zrovna včera řešil celou hromadu problémů při autorském dozoru na stavbě.