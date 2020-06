Mladá lektorka

Ve stejné době začala pracovat v jazykové agentuře jako lektorka anglického jazyka. "Nevím, jestli jsem to jen přeslechla na pohovoru nebo si to jinak vyložila, ale myslela jsem, že budu učit děti. Takže jsem byla docela překvapená, když mi pak oznámili, že budu chodit učit do firem. A tam pro mě bylo ze začátku složité, vybudovat si respekt u lidí, co jsou o deset až dvacet let starší než já. I je žádat, aby si vypracovali domácí úkoly bylo hodně zvláštní." Adéla učí jak jednotlivce, tak skupiny lidí a obojí má své pro i proti. Například skupina jí sice na přípravách zabere více práce, ale zato spolu žáci na hodině vzájemně spolupracují. "Když je tam jenom jeden žák, tak s ním celou lekci mluvím jen já a občas je to náročné. Ale baví mě to. Hlavně je to flexibilní v tom, že si já sama můžu nastavit lekce, takže to dobře zvládám se školou." Kromě toho Adéla doučuje anglický jazyk i soukromě.