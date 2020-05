Sledujeme, co frčí

Malý obchod na Ječné ulici má rozmanitou nabídku módních kousků. "Nabízíme dámskou, mladou módu, ale je to hodně mišmaš stylů. Sledujeme, co frčí. Přece jenom, když si na sebe dneska vezme hezká mladá holka vintage hnědou bundu po babičce je to děsně cool a před pár lety by to bylo k smíchu. Děláme kompromis mezi tím, co se líbí nám a co si myslíme, že se bude líbit lidem. Já mám třeba ráda punkovou módu. Buď jsem úplně v černé, nebo se oblékám hodně extravagantně. Vezmu si na sebe věci s nášivkama, s řetězama, někdy mám modrou hlavu a hodně se líčím." Do obchodu přichází oblečení z různých skladů, kam se dostane z Anglie, a také z různých maloobchodů. "S přítelem je to takový náš koníček. Sedneme do auta a celý den jezdíme po menších městech a nakupujeme."