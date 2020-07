Milovnice Prahy

Zdroj: Deník / Karolína Marvánková

Po několika letech podnikání si ale obě dokážou udělat volný čas a pořádně si ho užít. „Máme v týmu Blanku, která nám pomáhá s workshopy, takže nemusíme všechny vést jenom my. To je oproti minulosti velký rozdíl,“ vzpomíná Petra. „Já kdykoliv ve volném čase velmi ráda chodím po horách, kopcích a lesích. I když mám třeba jen v pátek volno, tak jedu třeba na Brdy a procházím se tam v lese. Miluji Podzvičinsko, kde máme chalupu, celé Jičínsko a Český ráj. Na Praze zase miluji hrad nebo parky. Nevadí mi vyjet do práce na kole o půl hodiny dřív, a ještě si v parku číst knihu.“ Terka je zase velkým milovníkem Prahy 7. „Já tu bydlím, pracuji, a i přítel tu má kavárnu. Máme tu kamarády, všechny tu známe. Je to jako naše malá vesnice,“ směje se. „I když víc než to, že jdu do práce říkám, že jdu do Lišky. A to podle mě něco znamená. Baví mě se každý den potkávat s novými lidmi. Je to skvělá náplň života.“