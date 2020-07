Zloděj v Barceloně

„Hodně sběratelů je v Americe. Tam lidé sbírají hlavně sportovní kartičky – basebalové nebo fotbalové. Nebo třeba kartičky ze seriálů, záleží, jak jsou staré a vzácné, klidně se tam může prodat jedna až za 300 000 dolarů. Ale Češi jsou národem sběratelů. Nejvíce se u nás sbírají známky, mince, obrazy, starožitnosti. Žvýkačkové obaly jsou docela rarita, vím, že se sbírají ještě na Slovensku nebo v Rusku. Žvýkačka tady byla nedostatkovým materiál, takže když je tu někdo měl, logicky si ty obaly nechával. To samé v Rusku, tam se taky nevyráběly. Ale oni měli spoustu námořníků, kteří jezdili po celém světe. Nehledě na to, že naproti Vladivostoku je Japonsko, kam ruští námořníci často jezdili.“ V ostatních zemích není tento trend tak rozšířený, Vladislav se nikdy nesetkal s někým z Německa nebo třeba z Itálie, kdo by sbíral to, co on. Jednou se mu už dokonce stalo, že ho v Barceloně v supermarketu zadržela ostraha. „Na kamerách si všimli, že si mezi regály něco strkám do tašky. Když jsem vytáhl prázdné krabice od žvýkaček, vůbec to nemohli pochopit.“