Začínal jako kurýr

Zdroj: Deník / Karolína Marvánková

Vystudoval ekonomiku a řízené strojírenství na Vysokém učení technickém v Brně. Po škole poprvé přičichl k logistice už v devadesátých letech. „Do Československa přišla společnost DHL Express, která tu jako první ze zahraničních firem začala expandovat. Hledali kurýra pro novou brněnskou pobočku.“ V té době Miloš pracoval v jedné velké strojírenské firmě. „Ale tady nabízeli zhruba třikrát vyšší plat a dalším lákadlem bylo, že jsem mohl kurýrní vůz využívat i pro soukromé účely, takže se mi to hodně zalíbilo.“

Po tři měsíce rozvážel, a nedlouho poté se stal vedoucím brněnské pobočky. „Vzpomínám na jednu příhodu ještě z dob, kdy jsem byl kurýrem. Jednoho dne nám volal pán, že bude posílat počítač do Kanady. Když jsem za ním přijel, zjistil jsem, že počítač je stále na stole a zapojený do sítě. Takže jsem mu to všechno vypojil, a protože ani neměl krabice, tak jsem mu to u nás v jednom depu i zabalil,“ vzpomíná se smíchem.