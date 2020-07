Zvídavý kouzelník

Zdroj: Deník / VLP Externista



Magie ho očarovala již na základní škole. „Tomáš Zalabák – drzý klučík z vedlejší třídy uměl něco, co jiní nedokázali. On skutečně kouzlil a já to vůbec nechápal, nikdo to nechápal.“ Právě to v Martinovi vyvolávalo pocit uhranutí, nadšení a vášně. „Samozřejmě nechtěl nic prozradit, a to mě ještě víc vyburcovalo. Tak jsem začal hledat cestu za kouzly.“ V touze za poznáním začal navštěvovat kroužek pana Netopila z Magického klubu Praha.“ Byl jsem tedy o krok napřed před Tomášem, a to nás sblížilo. Otevřelo to tak novou společnou cestu plnou kouzel. Zažili jsme si toho spolu mnoho a bez něj bych u kouzel na sto procent nevydržel, tím jsem si jistý. Můj život by byl úplně jiný, a proto cítím obrovskou vděčnost a za to mu děkuji.“ Dalším krokem za poznáním kouzelnického řemesla bylo pro Martina navštěvování kroužku pana Jedličky. „Troufám si říct, že pan Jedlička je a pro mě vždy bude legenda mezi českými kouzelnickými mistry, a to zejména v práci s mladými lidmi.“