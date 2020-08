O vínu se musí přemýšlet

Ač by se to nemuselo zdát, i ve víně existují trendy. „Určují je spíš časopisy, které se snaží něco protlačit,“ vysvětluje Klára. „My a všichni vinní profesionálové bychom chtěli, aby číslo jedna byl ryzlink, protože je to podle nás nejlepší odrůda,“ dodává se smíchem. „Největším trendem je ale Prosecco, a to se povedlo Italům perfektně. Je to relativně levné víno a hraje to do noty všem.“ Kde ale sehnat dobré a kvalitní víno, na kterém si člověk pochutná? „Myslím, že už to jde i v nějakých obchodních řetězcích. Hodně ale záleží, jakého mají v nákupním oddělení someliera. Naše velké obchody ale nemůžou úplně vzdělávat zákazníky, kulturní zázemí je u nás jiné. Třeba ale Marks & Spencer a jiné velké domy v Anglii zaměstnávají vlastní Masters of wine, kteří jim vyhledávají kvalitní vína.“ Klára ale raději doporučuje vinné bary nebo vinárny kvůli osobnímu kontaktu a možností degustace. „Vztah musí ale být oboustranný, i zákazník musí sám s vínem umět pracovat. Není to jen o tom, že ho vezme a vypije. Ale musí o něm taky umět přemýšlet a zhodnotit ho.“