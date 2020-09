Tvorba služeb pro lidi

V roce 2012 založila Kateřina společně se svým manželem Rudolfem inovační společnost IdeaSense. „Rok a něco jsme byli jen my dva a asistentka a postupně jsme firmu rozvíjeli.“ Jejich společnost se nezaměřuje na projekty konkrétního typu a portfolio je hodně rozmanité od inovací pro Tesco po spolupráci s bankami nebo energetickými společnostmi. „Teď právě jsme uprostřed projektu pro Magistrát, kde řešíme velkoobjemové odpady a jakým způsobem využít to, co se vyhazuje, do cirkulární ekonomiky. Společně s Magistrátem chceme, aby lidé dokázali vnímat hodnotu věcí a aby se svým odpadem zacházeli odpovědně.“ I přes minulá opatření společnost IdeaSense nepozastavila provoz. „Letos na jaře nás bylo zhruba 35. Museli jsme trochu zredukovat stavy, ale náš tým zůstal stále velmi silný. Ve firmě jsme si všichni snížili platy, abychom společně situaci zvládli, ale postupně to vracíme. Práce se nám sice zmírnila, ale naši klienti dál chtěli pokračovat. Po karanténě jsme byli schopni nastoupit naplno.“ Kateřina je dále také jednou z pěti spoluzakladatelů služby Be Prague. „Původní koncept byl, že jsme vytvořili vzdálenou recepci pro individuální ubytování. To znamená, že klienti, kteří se do Prahy přijeli ubytovat, mohli dostat klíče od bytu přímo na letišti, získat informace o Praze nebo si koupit předplacenou SIMku do telefonu. Prostě to, co by získali v klasické hotelové recepci.“ Bohužel, zredukování turistického ruchu na letišti společnost výrazně ovlivnilo, nyní hrozí její zrušení.