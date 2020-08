Úskalí práce

Zdroj: Deník / Karolína Marvánková

Hořický nebo božanovský pískovec, slivenský a supíkovický mramor. To jsou kameny, ze kterých nejčastěji kamenosochař Josef ve své dílně, jak tvoří podle svých, tak i cizích návrhů. „Realizoval jsem už řadu plastik podle návrhů paní Věry Novákové, manželky zesnulého Pavly Brázdy.“ Přiznává ale, že nejraději tvoří bez zadání. „Sice se to stává málokdy, kdy nejvíc mě baví, když mi zákazník dá volnou ruku. To se podařilo, když jsem do objektu, kde stojí socha Jana Nepomuckého dělal akt dívky. Tam mi objednavatel dal volnou ruku. Také si samozřejmě dělám hodně věcí do „šuplíku“, které sem tam prodám.“ Sochy ze šuplíku Josef vyndá, když příležitostně vystavuje. „Dělám to čím dál méně s čím dál menší chutí. Tahám metráky kamene a žádný velký obchodní úspěch za tím není.“ Nad vodou ho kromě zisků z tvorby drží invalidní důchod, ve kterém je už přes deset let. „Mám revma a silikózu. Plicní onemocnění, které trápí hlavně horníky a kamenosochaře.“