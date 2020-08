Neobvyklá záliba

Zdroj: Deník / VLP Externista

Vedle „klasických“ koníčků jako jsou běh, jóga, meditování a jízda na silničním kole má Jana jednu neobvyklou libůstku. A to rekonstrukci novorenesanční fary. „Chtěla jsem si pořídit něco minimalistického, to se mi ale nepovedlo. Jednoho dne jsem se společně se svým psem Falcem šla podívat na jeden malý údajně funkcionalistický dům. Ten se mi ale vůbec nelíbil. Po cestě jsme potkali tuhle faru a já se do ní zamilovala,“ vypráví Jana. „Upřímně je ta rekonstrukce horší, než jsem čekala. Snažím se hodně věcí dělat sama, což po fyzické stránce často nejde. Když jsem si před pár lety rekonstruovala byt, zařekla jsem se, že už to nikdy dělat nebudu,“ směje se. Jen co to bude možné, chtěla by na faře Jana pořádat rezidenční pobyty pro umělce z Young Real Art. „Už tam za mnou bylo několik umělců. Pavel Samlík, Adam Kencki, Jaroslava Kadlecová, Jan Heres nebo Honza Harant. Ještě to není oficiální, ale už je alespoň obyvatelné.“ Na faře tráví Jana většinu času, ve zbytku často navštěvuje Stromovku, Letenské sady nebo Štvanici. „Donedávna na Štvanici moc lidí nechodilo, ale teď už to nemám jen pro sebe. Ale alespoň tu nejsou davy turistů jako každý rok. Což je velice příjemné,“ dodává.