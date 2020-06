Vlastní škola

Zdroj: Deník / Karolína Marvánková

Když si ale Lada dělala lektorský kurz, litovala, že na škole významné osobnosti jógy nepotkala. "To mi bylo hrozně líto a celkově mě ta škola docela zklamala. Tak jsem si řekla, že pokud chci tyto moudré osobnosti poznat, musím si založit školu vlastní," směje se. "Když totiž chce jedinec něco nebo někoho navštěvovat sám, je to časově, organizačně i finančně náročné. Takže mi přišlo rozumné založit školu jak pro sebe, tak pro ostatní se stejnou touhou a zvát tam zajímavé přednášející." Akademie vznikla v roce 2007. „Pana Skarnitzla jsem znala jako osobnost, jako jógového filozofa. Mnoho let přednášel před velkým publikem, takže když jsem ho šla požádat, aby přednášel u nás, byla ve mně malá dušička. Myslela jsem, že mě odmítne, ale on byl úžasný. Dlouho jsem si dávala dohromady, co mu povím. On mi na to ihned řekl, že ano. Takže jsem mu to znovu začala vysvětlovat a on mi opět řekl ano. Přišlo mi to divné, tak jsem mu vysvětlila, že bych ale chtěla, aby u nás přednášel pravidelně. Na to mi jen řekl – vždyť už jsem vám řekl, že ano. Pan Skarnitzl už není mezi námi, ale studenti, kteří měli možnost se s ním setkat, jím byli velmi ovlivněni, on byl velmi výrazná osobnost."