Víte co je hypersenzitivita? Přečtěte si o ní příběh

Znám spoustu lidí, kteří by nechtěli z Prahy za nic odejít. Někteří si však uvědomují, že město je vyčerpává a zatěžuje, chtěli by odejít, ale nevědí, co dělat. Inklinují k různým formám alternativního bydlení. Já nyní žiji v chatě na Berounsku. Vztah s hypersenzitivním člověkem je náročný. Chápu, že může být pro ostatní otravné, když nám neustále vadí intenzita světla nebo hluku. Jsme často přetíženi a potřebujeme spoustu času pro sebe. Je těžké vysvětlit partnerovi, že několik dní v týdnu potřebuji být sama, může si brát osobně to, že s ním nechci být. Nejsme ale vyloženě vztahovační, jsme takoví křehčí.