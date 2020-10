Nový režim

Zdroj: Deník / VLP Externista

I když by se mohlo zdát, že je Josef plně zaměstnaný profesním nebo rodinným životem, volný čas má. „Hlavně jak jsem jednou nohou z filharmonie, tak jsem pánem svého času.“ Vedle kvalitního jídla se v posledních měsících jeho vášní cyklistika. „Díky pandemii jsem tomuto sportu docela propadl.“ To ale nebyla jediná stopa, kterou pandemie koronaviru na Josefově životě zanechala. „Hodně zahraničních „štací“ je až do konce roku zrušených. To je pro mě, který byl zvyklý jednou, dvakrát měsíčně vycestovat za hranice, poměrně nezvyk. Bylo hodně těžké to překousnout,“ přiznává. Na druhou stranu ale Josef uznává, že mu to přineslo čas, který strávil se svou rodinou. „To bylo hrozně hezké, ale musel jsem se naučit novou rutinu. Musel jsem se tomu přizpůsobit a být více doma. A upřímně to první dva týdny nebylo vůbec lehké,“ směje se. „Ale pandemie nám dala hodně času a já s oblibou říkám, že musíme prožívat ten daný moment. A to naplno. Brát věci optimisticky, i když se občas nedaří,“ uzavírá.