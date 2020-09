Od jídla k automobilům

Z gastronomie tedy přesedlal do hotelnictví, konkrétně začal pracovat jako garážmistr. „Zaskakoval jsem za kamaráda s tím, že se mi to zalíbilo.“ A tak začal Filip vést kompletně hotelovou dopravu. „Dával jsem dohromady různé kongresy, jak kdo odletí nebo přiletí. Plus jsem se k tomu staral i o garáže. Určoval jsem, kdo bude mít jaké auto, kdo kam pojede.“ Práce s auty ho bavila, využil tedy příležitosti a v roce 2002 se pustil do hotelové dopravy sám. „Byl jsem osloven a pořídil jsem si svoje první auto. Nejdřív jsem jezdil sám, ale později už jsem to nestíhal,“ vzpomíná. Odvětví dopravy opustil před pěti lety. „V dnešní době, podle mě, už ta hotelová doprava nemá cenu. Hotely jdou s cenami za transfery a výlety dolů, plus k tomu chtějí každé dva roky nové vozy. Takže se to absolutně nerentuje.“