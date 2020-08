Je to výzva

Hlavní zdroj příjmů je pro Alžbětu výuka tvůrčího psaní v projektu Kurzy z obýváku. „Moje kamarádka Andrea Selzerová před šesti lety projekt rozjela a mě k němu před nějakými třemi nebo čtyřmi roky přizvala.“ Kurzy, jak už název napovídá, probíhají online formou. „Stačí si zaplatit a lidé se mohou dočíst informace ke všem tématům. Samozřejmě mají i cvičení, které mají splnit a poslat mi to. Ale na to oni většinou kašlou a raději mi pošlou nějakou povídku nebo kus románu. Mě je ale vesměs jedno, co od nich dostanu, vždycky jim na to pošlu zpětnou vazbu,“ přiznává. „Baví mě přicházet na to, co mi svou prací chtěli říct. Vím, že jejich dílo nemůžu hodnotit podle sebe, ale podle nich. A to je pro mě výzva.“ Kurzy ale čas od času probíhají i na živo a hlásí se do nich, jak mladí lidé, tak i starší generace, muži i ženy rovnoměrně. A že zájem o kurzy je dokazuje i fakt, že se na ně přihlásilo již přes tisícovku lidí.