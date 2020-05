Boj s nízkým sebevědomím

Než se před sedmi lety začal Filip věnovat akrobacii na šálách, měl nízké sebevědomí. Díky koučinku se snaží pomoci lidem, u kterých vidí tento problém. "Kamarádka, která je burleskní tanečnicí, mi jednou řekla, že je to celé o sebelásce. Já s ní souhlasím, jde o to, jak člověk vnímá sebe a jak se má rád. Nikdy nehraje roli to, jak ten člověk vypadá. Jestli je silnější nebo hubený, jestli je černý nebo žlutý. Je to jedno. Je o tom, jak se člověk cítí a jak se má rád." Jak sám Filip říká, je to sport pro všechny – ženy, muže, mladší i starší. "Baví mě na tom práce s lidmi. Mám radost, když se někomu něco podaří, mám rád, když klienty můžu připravovat na vystoupení a soutěže a když u nich vidím pokrok."