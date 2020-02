Příběh minisérie Zrádci vznikl na základě původního námětu Jiřího Vacka, jednoho ze zakladatelů Národní protidrogové centrály. Své poznatky přidali i skuteční policisté z terénu. Děj zachycuje tři týdny v životě drogového dealera Davida Frýdla v podání Cyrila Dobrého, který působí v česko-vietnamské drogové mafii a zároveň je policejním informátorem. Nic z toho dělat nechtěl, nikdy neměl prozradit to, co ví o velkoobchodu s pervitinem, ale stalo se. David se tím pádem ocitne nejen v hledáčku policistů, ale i česko-vietnamské drogové mafie.

Nelegální praktiky

V jejím čele stojí investoři nazývaní aj Bác (strýcové), kteří se zde usadili ještě v době komunismu a navenek se tváří jako vážení podnikatelé. Díky propracované a efektivní struktuře výroby jsou na ně klasické policejní postupy krátké. Policisté z protidrogového tak musejí používat spíše praktiky tajných služeb a často jdou i za hranice toho, co je legální.

„Seriál Zrádci se odehrává ve světě, kde musí protidrogová policie změnit způsob své práce, aby bylo vůbec možné držet tempo s dobou. Přitom ale zároveň dělá chyby, které stojí lidi kolem nich život,“ uvádí scenárista Miro Šifra a doplňuje: „Rád píšu o světech, které vůbec neznám a v nichž se normálně nepohybuji, snažím se o nich zjistit všechno. Člověk může mít za sebou dlouhou řadu podobných rešerší, ale vždycky je to zcela nové objevování něco jako výlet do cizí země, kde na začátku nerozumíte ani jejich řeči. Konkrétně tahle práce byla specifická opravdu velkým množstvím setkání a schů-zek s lidmi, kterých se drogy nějakým způsobem dotýkají.“

Producentem a režisérem Zrádců je Viktor Tauš (v režii se střídá s Matějem Chlupáčkem), jehož tvorba se těší velké oblibě u diváků i odborné veřejnosti. Taušovu minisérii Vodník sledovalo 1,2 milionu diváků starších patnácti let a průměrná sledovanost Modrých stínů činila 921 tisíc diváků. Oba projekty si vysloužily nominaci na Českého lva (zda ji Vodník promění, se ukáže v sobotu 7. března).

Novodobí rytíři

„V drogové kriminalitě de facto neexistuje oběť. Vařiči chtějí drogy vařit, dealeři je chtějí prodávat a narkomani užívat. Je to uzavřený kruh, který je vlastně šťastný až do chvíle, než ho naruší policie,“ říká Viktor Tauš. „Pro práci policisty toto představuje absenci satisfakce, které se dostává kriminalistům jiných útvarů. Nikoho nepomstí, nikomu nepřinesou pocit vykonané spravedlnosti… Tito detektivové žijí z víry v dobro, čest a spravedlnost. V tomto smyslu jsou to pro mne novodobí rytíři,“ doplňuje.

Vedle Cyrila Dobrého, jehož David umí pohotově vyřešit problémy, které v různých situacích vyvstávají, bohužel však není schopen vnímat širší souvislosti vlastních rozhodnutí, což ho nakonec dostihne, se v hlavní ženské roli představí Lenka Krobotová.

„Moje postava analytičky Petry Vávrové má bezesporu složitější, nejednoznačný charakter, ale především je to zajímavá a silná osobnost, chytrá policistka, dobrá máma, manželka a milenka. Prostě silná žena,“ sděluje Lenka Krobotová. „Jde o jednu z mých největších úloh rozsahem, obsahem i možnostmi. Jsem ráda, že mi ji Viktor Tauš svěřil. Nesmírně si spolupráce s ním vážím,“ dodala herečka.