Českou veřejností hýbe spor o výši a strukturu rodičovského příspěvku, o náhradní výživné či dramaticky nižší platy i důchody žen. Ve sněmovně se vášnivě diskutuje o uzákonění manželství stejnopohlavních párů či naopak jako výhradního svazku muže a ženy. Pravicové poslance vytáčí představa, že by se měla rozšířit antidiskriminační legislativa. Stejně tak odmítají ratifikaci Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách. To všechno v době, kdy si 15. června připomeneme 100. výročí od prvních (obecních) voleb, kdy mohly ženy volit a být voleny.

Co se za desítky let v postavení žen změnilo? Co musely vybojovat, čeho se vzdát a kde jsou dnes? Zatímco za Rakouska-Uherska se upínaly do korzetů a jejich hlavním úkolem bylo vdát se, o vzdělání musely tvrdě bojovat, politická činnost jim byla zapovězena a ty z nižších vrstev dřely v továrnách za pakatel, dnes vyhlížíme jmenování nové ministryně spravedlnosti a na Slovensku si zvolili první prezidentku.