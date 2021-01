Nemocnice na kraji města, Chalupáři, Ulice, či Samotáři. Výčet seriálů a filmů, v nichž se objevila herečka Hana Maciuchová, je úctyhodně obsáhlý. Byla také jedinou ženou v jinak pánském kolektivu večerníčku Krkonošské pohádky. Své Anči vdechla kuráž, dobrotu a smysl pro spravedlnost. Tyto vlastnosti herečka, jež vloni oslavila pětasedmdesáté narozeniny, častokrát promítla i do svých dalších televizních, filmových a divadelních rolí.

K těm seriálovým, které jí zajistily popularitu u diváků, se postupně zařadily Olina z Ženy za pultem, Jaroslava Krejzová z Dnes v jednom domě, Alena Blažejová z Nemocnice na kraji města či Lída Nováková-Kučerová z Dynastie Nováků. Divákům utkvěla v paměti i jako profesorka Miriam Hejlová ze seriálu Ulice.

„Myslím, že jsem s touto úlohou srostla. Poměrně často řešíme se scenáristy situace, které se kolem ní odehrávají, a já mám vždycky ctižádost, aby procházely mojí korekcí. Mám totiž pocit, že díky životním zkušenostem mám možnost jednání Miriam Hejlové korigovat. Tím pádem si spolu velmi rozumíme,“ uvedla Maciuchová v rozhovoru pro Deník v době, kdy jí role kantorky Hejlové přinášela ocenění v anketě TýTý.

Krkonošské pohádky:

V televizi si zahrála i v mnoha pohádkách, například Dvě Cecilky, Princezna Turandot, Čarovné prstýnky, O zakleté princezně nebo O brokátové růži a slavíku z perleti. Ve filmu ztvárnila třeba herečku Olgu Scheinpflugovou v Člověku proti zkáze režiséra Štěpána Skalského, nesnesitelnou matku Hanky (Jitka Schneiderová) v Ondříčkových Samotářích, z poslední doby pak bývalou milenku Hanu v Tátově volze režiséra Jiřího Vejdělka.

Herečka byla dlouhá léta také spjata s pražským Divadlem na Vinohradech, kde vždy patřila k velmi výrazným oporám souboru. Inscenace, v nichž tam účinkovala, jako Obchodník s deštěm, Zločin a trest, Poprask na laguně, Cyrano z Bergeracu, Jedno jaro v Paříži či Harold a Maude, byly pravidelně diváckým tahákem.

Hostovala ale i na dalších pražských jevištích v Divadle Radka Brzobohatého, ve Viole nebo ve Švandově divadle, kde ztvárňovala slavnou hollywoodskou herečku a jazzovou zpěvačku Judy Garlandovou v dramatu Petera Quiltera Na konci duhy. „Když jsem zjistila, že hlavní hrdinka musí během představení třikrát naživo zazpívat, neponechala jsem nic náhodě. Poprosila jsem hlasového pedagoga Eduarda Klezlu, on se mě s laskavostí ujal a učil mě zpívat,“ pronesla na adresu této role Maciuchová, v jejímž podání zaznělo na scéně několik jazzových evergreenů.

Užít si věk

Absolventku DAMU, narozenou 29. 11. 1945, zlákalo divadlo už v dětství. Přivedli ji k němu její rodiče, vášniví ochotníci. První angažmá získala po studiích v divadle Za branou. Své zkušenosti později předávala studentům konzervatoře v Praze.

V roce 2008 jí diváci přisoudili osmou příčku v anketě o nejpopulárnějšího herce a herečku českého filmu, kterou pod názvem Hvězda mého srdce uspořádala Česká televize. Dvacet let byla Hana Maciuchová životní partnerkou herce Jiřího Adamíry, který zemřel v roce 1993.

„Měla jsem o sedmnáct let starší kamarádku. Také herečku. Když jsem měla třicátiny nebo čtyřicátiny, s úžasnou noblesou mi vypočetla, co mě čeká, jak musím své roky užít a co nesmím propásnout,“ vyprávěla herečka před pěti lety pro Deník. „V mých padesáti říkala to je nádherný věk! Užij ho. A po Jiřího smrti mě vedla k jisté selekci. Čemu věnovat energii, co stojí za to a co ne. Díky ní vím, jak je důležité, aby si člověk na podobných křižovatkách tyhle otázky položil,“ dodala.