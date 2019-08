Bára Rektorová, matka dvou synů a úspěšná podnikatelka, která onemocněla před více než třemi lety zhoubným nádorem v hlavě. S nebezpečnou nemocí se netajila a o svém boji s ní podrobně referovala jak na sociálních sítích, tak v řadě rozhovorů. Na toto téma psala i knihu, v níž se věnovala i přístupu širokého okolí k lidem s podobnou diagnózou. Těsně před půlnocí 11. srpna bohužel Bára Rektorová své nemoci podlehla. Na twitterovém profilu o tom informoval její životní partner, reklamní odborník Vilém Rubeš.

Každý den, každá minuta, každá vteřina s Tebou byla prozářená jasem Tvých očí. Milovaná Barunko @sushiqueencz , odpočívej v pokoji.

Světlo věčné ať Ti svítí!

Batunka odešla doma, včera, čtyři minuty před půlnocí… — Vilém Rubeš (@bigvilik) August 12, 2019

"Netuším, jestli se dá napsat manuál na rakovinu. Spíš chci popsat svoje zkušenosti s realitou. Někdy to bylo úplně jiné, než jak se obecně míní… Lidé mi teď často říkají: ´Bojuj, hlavně bojuj.´ Říkala jsem si, co to asi znamená, a automaticky jsem myslela, že když u někoho propukne rakovina, tak ten člověk už nějak pochopí, jak má bojovat a co se tím myslí. A pak jsem zjistila, že ne. Pořád nevím, jak teda mám ´bojovat´," uvedla Bára Rektorová před časem v rozhovoru pro DeníkN, v němž vysvětlovala, proč začala o svých zkušenostech s nemocí psát i knihu.

Hodně se snažila vzdorovat klišé, jež jsou s nemocí jako rakovina nejčastěji spojována. "Překvapilo mě, nakolik je rakovina vlastně normální a nakolik je v těch představách romantizovaná. A měla jsem to i já. Dnes už vím, že člověku je prostě normálně blbě a není to nic extra zajímavého. Vadí mi, že se z toho dělá taková atrakce. Jasně, chápu to, je to svým způsobem fascinující, když vám někde něco začne růst," uvedla ve zmiňovaném rozhovoru.

Se svým partnerem a dětmi žila v Jílovém u Prahy, kromě podnikatelské a publicistické činnosti se snažila radit i dalším živnostníkům, jak se připravit na krize.