"Pan Zindulka byl jedním z předních herců našeho divadla, kde působil od roku 1994," uvedl Procházka. Loni v květnu Zindulka převzal cenu za celoživotní přínos českému humoru v rámci jubilejního festivalu Komedy Fest Plzeň. Před třemi lety na jevišti Národního divadla v Praze obdržel prestižní Cenu Thálie za celoživotní činoherní mistrovství.

Stanislav Zindulka se narodil roku 1932 v Jilemnici. Od dětství měl vztah k divadlu. Vystudoval DAMU v Praze. Po ukončení vysoké školy působil v divadle Hradci Králové a v Divadle bratří Mrštíků. Zde působil až do konce 80. let a vytvořil zde téměř stovku rolí různého rozsahu i charakteru. Vyučoval rovněž na brněnské konzervatoři, k jeho žákům patřili Libuše Šafránková, Dagmar Veškrnová, Oldřich Kaiser nebo Vladimír Hauser.

Do Prahy až v 57 letech

Za svůj nejvýznamnější divadelní počin však považoval to, že se v 57 letech vydal z bezpečí brněnského angažmá do určité nejistoty v Praze. Na otázky, proč do metropole odešel tak pozdě, odpovídal, že se necítil do té doby dost zralý. Obrat podle něho způsobila role "srágorky" vedle Heleny Růžičkové v Kachyňově seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985. Nejdříve nastoupil do Městských divadel pražských a pak přešel do Divadla Ká, které posléze zaniklo. Zakotvil v Činoherním klubu. Role Maxe Silvermana ve hře Herba Gardnera Sbohem je považována za to nejlepší, co v Praze v divadle udělal.

"Za tu dobu, co byl v Činoherním klubu jsme ho poznali jako naprosto velkorysého a statečného člověka s vyhraněnými názory, jako chlapa, který se stal nejen součástí našeho kolektivu, ale i jeho v tradičním slova smyslu pilířem. Přestože se prosadil až v pozdějším věku, jeho osobnost se do nás všech strašně otiskla. Byl úžasným kolegou, který nikdy nikoho neunavoval, takže jsme ani nic nevěděli o jeho zdravotním stavu," řekl ČTK herec Ondřej Vetchý.

"Patří bezpochyby k těm nenahraditelným lidem z naší branže, kteří nás v poslední době opustili. Je to obrovská ztráta také vzhledem k tomu, že odešel velký gentleman vůči ženám," dodal.

"Pana Zindulku jsem měl moc rád. Za prvé to byl velmi hodný člověk a za druhé mi hodně připomínal mého tátu. Zindulka byl dobrý člověk a výborný herec," řekl režisér Petr Nikolaev, který se Zindulkou mimo jiné natočil film Báječná léta pod psa.

Laskavý člověk, báječný kolega

"Byl to neuvěřitelně laskavý člověk, báječný kolega," řekl ČTK Tomáš Töpfer, který se Zindulkou natáčel seriál Četnické humoresky. "Dokonce jsme se v Brně sešli už v 60. letech, kdy mě učil na konzervatoři, takže na něj mám vzpomínky už od dětství. Je mi to moc líto a myslím především na rodinu," dodal.

Hovoří se o něm jako o "velkém herci malých rolí." Do povědomí diváků se zapsal zejména svou rolí Josefa Pumplně v televizním seriálu Vlak dětství a naděje.

Objevil se v mnoha filmech, vedle oceňovaného Babího léta, kde si zahrál s dalšími významnými herci své generace - Vlastimilem Brodským a Stellou Zázvorkovou. Hrál také například ve snímcích Konec básníků v Čechách, Učitel tance, Báječná léta pod psa, Anděl Páně nebo Odcházení. Naposledy hrál ve filmu Narušitel režiséra Davida Baldy, který byl do kin uveden letos v lednu. Kromě spousty divadelních rolí si Zindulku pamatují televizní diváci ze seriálů Bylo nás pět, Hříchy pro pátera Knoxe nebo Četnické humoresky.