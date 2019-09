Jaroslav Weigel se narodil 2. ledna 1931 v Rychnově nad Kněžnou. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V Divadle Járy Cimrmana začal jako scénograf a výtvarník pracovat již v roce 1970 a patřil tak mezi nejdéle sloužící členy sboru. Působil také jako grafik a výtvarný redaktor časopisu Mladý svět.

Ačkoli si zahrál ve všech hrách divadla, zřejmě nejpamátnější je jeho role děda Vševěda v pohádce Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Nezapomenutelné jsou i postavy školního inspektora ve hře Vyšetřování ztráty třídní knihy, porodního dědka Formánka ve hře Lijavec či továrníka Bierhanzela ve hře Vražda v salonním coupé.

Objevil se i v řadě filmů a seriálů, především z dílny autorské dvojice Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Diváci si jistě pamatují jeho role ve filmech Rozpuštěný a vypuštěný, Kulový blesk, Jáchyme, hoď ho do stroje! nebo Marečku, podejte mi pero!

Šlechtic a gentleman

„Povahou to byl takový šlechtic, gentleman, chováním, kamarádstvím, v tomhle nám byl vzorem,“ vzpomněl na svého dlouholetého souputníka Svěrák. „Je to pro nás velká ztráta, i když jsme ji čekali,“ řekl. „Jaroslav Weigel začínal s naším divadlem spolupracovat hned od začátku jako grafik všech jeho tiskovin, plakátů, programů a tak dále. On vtiskl tomu našemu přihlášení se do veřejnosti takový ten secesní duch,“ připomněl Svěrák.

"Je to smutné, ale vzhledem k vysokému věku pana Weigela a jeho nemoci to bylo očekávané. V programu nemusíme dělat změny, protože pan Weigel už pár měsíců nehrál," řekla ČTK ředitelka divadla Jana Rumlenová.

Jedná se během krátké doby o druhou tragickou událost, která soubor Divadla Járy Cimrmana postihla. Na konci července tragicky po pádu ze schodů zemřel další z herců Václav Kotek.