„Asi si jenom připijeme s manželkou a 29. března už půjdu do práce, tak musím být svěží,“ řekl Svěrák v rozhovoru s ČTK.

Celkově osmý film, na kterém spolupracoval se svým synem Janem, se bude jmenovat Betlémské světlo. „Scénář napsal náš syn Jan podle mých tří povídek. Bude to taková komorní komedie, ve které hraju spisovatele Karla Šejnohu. Vlastně hraju sám sebe,“ uvedl.

Zatím poslední snímek Po strništi bos otce a syna Svěrákových měl premiéru v roce 2017. V tuzemských kinech ho vidělo přes půl milionu diváků. Největšího úspěchu dosáhli filmem Kolja, který získal krom jiného také Oscara za nejlepší cizojazyčný film roku 1996. Před pěti lety převzal Zdeněk Svěrák na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech z rukou Jiřího Bartošky Cenu prezidenta festivalu za přínos české kinematografii.

Vydavatelství Supraphon připravilo ke Svěrákovu jubileu komplet bezmála čtyřiadvaceti hodin nahrávek z průběhu několika desítek let rozdělený do tří alb. První dvě CD shromažďují povídky, které během let Svěrák publikoval v knižní podobě a pak je sám načetl. Tři z povídek čtou také Dana Kolářová a Libuše Šafránková. Třetí CD přináší to, co Svěrák vytvořil pro děti. „Firma mi dala k narozeninám všechno, co jsem napsal a namluvil. A chtěli, aby se to jmenovalo Zdeněk Svěrák - Všechno. Jenže já jsem namítal, že to ještě není všechno, protože chci ještě něco napsat. Tak souhlasili s názvem Skoro všechno,“ uvedl Svěrák.

Fanda mluveného slova

Dalším dárkem k jeho narozeninám je nová kniha s názvem Povídky a jedna báseň, která vychází v nakladatelství Cosmopolis. „Je to osm povídek a jedna několikastránková báseň ve volném verši, která nemá dokázat, že jsem básník, ale že jsem trochu jasnovidec. Protože v ní jsem v říjnu 1989 předpověděl listopad 1989, takže jsem jasnovidec s výhledem na jeden měsíc,“ podotkl Svěrák.

Vedle mnoha jiných ocenění Svěrák získal Zvláštní cenu AVA (Asociace vydavatelů audioknih) za mimořádný přínos v oblasti mluveného slova. „Těší mě zvyšující se zájem o audioknihy, protože jsem bývalý 'rozhlasák', takže jsem trochu fanda mluveného slova a všechno, co jsem napsal, jsem také namluvil,“ podotkl.

Zdeněk Svěrák je nerozlučně spjatý s Divadlem Járy Cimrmana, kde se v 60. letech minulého století objevila fiktivní postava nedoceněného českého génia Járy Cimrmana. Loni ve Svatém Kříži, který je součástí Havlíčkova Brodu, slavnostně odhalili Cimrmanovu sochu s jeho citátem „Některé moje myšlenky by se měly tesat do kamene. Ale jenom některé.“. „To se dá vztáhnout i na mě,“ připustil.

Češi loni v březnu společným zpěvem poděkovali všem, kteří pomáhají v boji proti šíření koronaviru. Z amplionů a z televize zněla píseň Není nutno, jejím spoluautorem je Zdeněk Svěrák. „Strašně se mi stýská po divadle a pořád si nemohu zvyknout, že tam večer nejdu a neprodávám smích. Protože to je tak krásné zaměstnání, o které jsme teď všichni ošizeni. Kdo to nezažil, tak nemůže asi pochopit, jak to člověku chybí,“ podotkl k současnému uzavření kulturních zařízení.