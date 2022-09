Menší děti zaujaly i zhruba tak sto let starý kolotoč s ručním pohonem (který se prý našel v Maďarsku při vyklízení půdy, když kominíkům vadilo haraburdí kolem komína) nebo „historická střelnice“ se střelbou z napodobenin kuší. Zvlášť kolem kolotoče Deník zaznamenal nadšené ohlasy dětí i seniorů, ale také výhrady: požadovaná padesátikoruna za jízdu některým připadala za krátký zážitek příliš – a to i při prostřídání normálního svezení „fofr točením“ – zvláště když se do zajištění pohonu zapojovali i někteří tatínkové. Bylo tak možné zaslechnout i slova o chybějícím ceníku a označení provozovny.

Podívejte se: Sezóna Národního divadla začala na Střeleckém ostrově

Naopak u stánku se sladkým pečivem Deník slyšel slova chvály: „Výborné a levné“. A akce u Modrého pavilonu leckomu přinesla dojmy, na něž se ještě nějakou dobu bude vzpomínat. Třeba na poprvé na vlastní oči spatřenou přípravu mexického občerstvení, na poprvé v životě ochutnaný hmyz coby jídlo (ostatně i téměř místní pivo Moucha leckdo právě zde okusil vůbec poprvé) či poprvé v letošní sezoně pitý červený burčák. Příchozí opravdu zaujala kombinace místní nabídky s tou dovezenou. I na krčském sídlišti se třeba potvrdila zkušenost známá už z četných trhů: zdobené dřevěné krabičky, původně zamýšlené jako schránky na čaj, se báječně hodí jako šperkovnice.

Děti také potěšily výtvarná dílna nebo dílnička se zdobeném perníků. A k nepřehlédnutí byl už díky záři kahanu, ale také čočkám na čele i originálnímu vousisku sklář z pražského Chodova Michal Zahradník, který ze skla vyrábí jak rozmanité ozdoby, tak třeba i funkční modely motorů včetně parního stroje. Dokonce postavil skleněné letadlo (80 centimetrů dlouhé a s metrovým rozpětím), opravdu létající díky elektrickému motoru, jehož představení v červnu 2000 na letišti v Rakovníku se stalo dodnes připomínanou senzací.

Obrazem: Sprejeři na Kampě. Na zeď malovali umělci z Česka i zahraničí

Akci doplnila řada rozmanitých hudebních vystoupení, nechyběl ani tanec. Nebo třeba tombola. A sousedské setkání nezůstalo odkázáno na to, že pokud se někdo zdrží déle, bude pak muset pospíchat „odskočit si“ domů: dobrovolní organizátoři festiválku Začít Krč jinak mysleli nejen na nabídku, program či dostatek míst k posezení, ale rovněž na zajištění mobilních toalet.