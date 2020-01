Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) předloží vládě materiál, kterým po více než deseti letech úřad opět navrhne postavit novou budovu pro Národní knihovnu. Důvodem jsou stejně jako při předchozím neúspěšném pokusu nedostatečné prostorové kapacity knihovny. Ministr zároveň jedná s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) o vytipování možného místa pro stavbu knihovny.

Lubomír Zaorálek při schůzce v Národním divadle. | Foto: Facebook L. Zaorálka

Informaci přinesla v tomto týdnu agentuře ČTK mluvčí ministerstva Michaela Lagronová. Materiál je podle ní připraven, termín předložení kabinetu ještě není znám. Podle mluvčí Lagronové je předčasné mluvit o tom, zda by Praha jenom poskytla svůj pozemek nebo by se na stavbě podílela i jiným způsobem. Není také zřejmé, zda by se stihlo připravit projekt do konce volebního období.