Poslední deska Shakin' Stevense Echoes Of Our Times vyšla v roce 2016.

To album má zajímavé pozadí. K jeho napsání vás inspirovalo pátrání po vašich předcích. Můžete o tématech říci více?

Na desce je například skladba Secret and Lies, která je o pátrání v mém dětství, o mnoha věcech, o kterých jsem neměl ani tušení. Jedna z nich je to, že mám nevlastního bratra, což jsem celý život nevěděl. Řekl bych, že každá rodina má tajemství, o kterých se nemluví.

Další písnička je o tom, jak čas rychle plyne, další o mé babičce, která byla v Armádě spásy a hrála i v tamějším orchestru. Tihle lidé udělali mnoho práce. Echoes Of Our Times je velmi osobní album, jak jistě tušíte. Původně měla být na obalu moje fotografie, ale nakonec jsme se rozhodli dát tam měděné historické hodiny, které se vážou ke kopáčům mědi, o kterých zpívám. Myslím, že se výtvarná stránka obalu velmi povedla.

Jak jste právě nakousl, tématem desky nejsou pouze vaši předkové, ale i těžký život tehdejších lidí.

Ano, další písnička Down in the Hole je právě o těžařích mědi, kopáčích, kteří pracovali v Cornwallu. Když došlo k zániku měděných dolů, odjeli do jiných států, například do Mexika.

Podmínky jejich práce byly úděsné, pracovali ve výkopech, kam se spouštěli po žebřících. Slézt po nich dolů jim trvalo až osm hodin. Mnozí únavou ztráceli rovnováhu a padali z nich.

I žánrově se na první poslech zdá, že to není deska současná, ale spíše starší, vzpomínková. Přesto je patrný vliv blues a folku. Já vás mám spojeného spíše s rock‘n‘rollem.

To je pravda, ale před časem jsem vydal takovou přechodovou desku, která se jmenuje Now Listen. Rock‘n‘roll mě proslavil, ale na tomto albu je slyšet můj zájem o jiné styly. Rock‘n‘ roll je můj deštník. To už jsem řekl mnohokrát. A pod něj se vejde folk, cajun, blues, rock…

Všechno hezky vedle sebe. Dřív se to dělilo mnohem přísněji.

V Česku vystoupíte úplně poprvé. Byl jste někdy v této zemi třeba na výletě a proč zde koncertujete až nyní?

Už jsem u vás jednou soukromě byl, ale už je to hodně dávno.

Váš koncertní program se jmenuje Greatest Hits and More! Které kusy z vaší kariéry jste vybral?

Budu hrát a zpívat věci jako You Drive Me Crazy a This Ole House a tak dále. Další, které jsem si do programu připravil, jsem nezpíval pěkně dlouho. Posluchači se dočkají i balad. Prostě to všechno vezmu a zamíchám.

V playlistu najdeme i coververze od Beatles či Creedence Clearwater Revival nebo další, které jste nahrál i ve studiu. Jak jste je vybíral?

Vždycky jsem byl velký fanoušek Johna Fogertyho. Vybírám je, protože je rád zpívám a lidé je chtějí slyšet.

Díky vašemu setlistu jsem zjistila, že píseň Got My Mind Set on You je původně od Jamese Raye a George Harrison ji převzal. Kterou verzi budete zpívat?

Já jsem udělal svoji vlastní verzi, která se objevila na albu Now Listen.

Vaší nejhranější skladbou je vánoční hit Merry Christmas Everyone z vánočního alba z roku 1991. Nemrzí vás, že to není jiná písnička? V únoru se jí asi na koncertě nedočkáme, že?

To nikoliv, ale existují interpreti, třeba Roy Wood, ten je schopný zpívat své vánoční songy i v létě.

Jaké tři písně považujete za svoje zásadní?

Musím jich říci více. První úspěšná byla v Británii Hot Dog, Marie, Marie mi otevřela dveře do Evropy. This Ole House už se dostala do celého světa. Další oblíbená je moje spolupráce s bubeníkem Queen Rogerem Taylorem v písničce Radio. Písnička zazní i na koncertě, jen se obávám, že Roger mě tentokrát na bicí nedoprovodí. Další píseň je How Could It Be Like That s Tony Joe Whitem. Ten už je bohužel po smrti. Taky jsem nazpíval song Teardrops s Hankem Marvinem ze Shadows. Duetů jsem natočil za ta léta více.

Ano, třeba v osmdesátých letech Rockin‘ Good Way s Bonnie Tyler. Sešli jste se teď někdy, abyste si tento duet zazpívali společně?

Společně jsme ho nezpívali od doby, co jsme jej nahráli. Když písnička vyšla, propagovali jsme ji a to bylo naposledy, co jsme spolu zpívali.