Zaorálek uvedl, že se obrátil na hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou, jež udělila výjimku akcím spojeným s unikátními zahraničními zápůjčkami. Ve stejném režimu, jako například maloobchod, budou od pátku fungovat soukromé galerie, které se kromě vystavování zabývají i prodejem uměleckých děl.

Některé galerie v dopise ministrům kultury a zdravotnictví uvedly, že pokud nezískají výjimku, zůstanou pro své návštěvníky otevřené podobně jako v minulých dnech několik restauratérů nedodržovalo nařízenou zavírací hodinu ve 20.00.

Výzvu organizují olomoucká Telegraph Gallery a pražské Trafo Gallery a The Chemistry Gallery, mezi signatáři jsou také Kunsthalle Praha, Galerie Václava Špály, Adolf Loos Apartment and Gallery či galerie v Českých Budějovicích, Humpolci, Prachaticích, Olomouci, Plzni nebo Ostravě.

Za výstavy se zaručilo ministerstvo

"Kvitujeme určité posuny, k nimž došlo během dnešního dne, tedy že by měl být umožněn provoz komerčních galerií a měly by být zpřístupněny i některé mimořádné výstavy ve veřejných institucích. Přesto se domníváme, že tyto kroky ze strany pana ministra nejsou dostatečné, a trváme na našem názoru, že k plošnému uzavření naprosté většiny galerií není důvod. Riziko šíření nákazy covid-19 je v galeriích ve srovnání s ostatními provozy, a to i v oblasti kultury, prakticky zanedbatelné," sdělil Robert Runták z Telegraph Gallery.

Mluvčí ministerstva uvedla, že za dvě výstavy v Národním muzeu a Národní galerii se ministerstvo zaručilo, neboť jsou významné a pracovalo se na nich řadu let a v příštích letech se podobné akce nezopakují. Návštěvníci ale musejí počítat s přísnějšími hygienickými podmínkami, které instituce zveřejní na svých webových stránkách.

V pátek se jinak po 15 dnech znovu pro veřejnost uzavřou muzea, galerie a památky. Vláda v pondělí rozhodla, že Česko se přesune znovu do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES. Od 3. prosince mohla být muzea a galerie otevřené z jedné čtvrtiny své kapacity, památky mohly navštěvovat skupinky do deseti lidí. Zmíněné výstavy v Národní galerii a Národním muzeu navštívily od 3. prosince tisíce lidí.

Zaorálek podle svého vyjádření na jednání vlády prosazoval, aby muzea a galerie zůstaly nadále s omezeními otevřené, podobně jako třeba maloobchod. Byl ale přehlasován.