Praha /FOTOGALERIE/ - Ve zcela zaplněné pražské galerii NoD ve středu začala pod názvem Samorosti 2015 výstava děl profesionálních i amatérských umělců. Svá díla na přehlídku přihlásilo 229 výtvarníků z různých sociálních skupin od osoby ve výkonu trestu přes profesora až po mentálně handicapované občany. Výstava trvající do 2. září je soutěžní a vyvrcholí poslední den předáním Ceny publika, Ceny odborné poroty a Ceny za objev NoD.

Přehlídka, která v loňském roce oslovila více než 200 účastníků a na 1000 návštěvníků, se koná potřetí. Letos se jí účastní 230 přihlášených tvůrců z širokého spektra společnosti České republiky, Slovenska či Francie a Běloruska.

Nezávislí autoři nabízejí mnoho stylů a technik, od malby, objektu, fotografie přes video až k netradičním formám výtvarného výrazu. Zájemci si mohou prohlédnout díla akademicky vzdělaných umělců jako například závěsný objekt Veroniky Psotkové, obrazy Martina Šárovce, Tomáše Hlavenky či Alexie Goubareva nebo fotogramy Jana Bohuslava, vítěze předešlého ročníků výstavy.

Prostory Galerie NoD se otevřely i dvěma desítkám lidí s mentálním handicapem či psychiatrickým onemocněním. „Co to je umění? A co to je inteligence? Co je kreativita? Rovná se kreativní člověk inteligentnímu člověku? Je správné dát někomu nálepku ‚mentálně postižený', když se přitom díváme jenom na to, co nezvládá, a ignorujeme to, co dokáže? Díla umělců a umělkyň s mentálním handicapem nás přímo nutí lámat si hlavu nad těmito otázkami," uvedl Otto Kouwen ze spolku Inventura a z Ateliéru Radostné Tvorby.

„Význam Samorostů vnímám především v autorském setkání napříč spektrem tvůrců, v setkání technik a přístupů a díky formálnímu omezení možnosti přihlásit jen jedno dílo na autora také i ve stírání rozdílů mezi profesionály a amatéry," podotkla akademická sochařka Veronika Psotková.

Linhartova nadace

Kurátorka výstavy Veronika Zajačiková sdělila, že organizátoři otevřenou formou expozice navíc sledují i cíle Linhartovy nadace, která stojí za zrodem samotného prostoru NoD. „Linhartova nadace nepřipouští jakoukoli formu diskriminace kvůli rase, pohlaví, etnické příslušnosti, věku, sociálnímu postavení, výši peněžních prostředků, kvůli vyznání, politickému přesvědčení, fyzickému vzhledu nebo mentálnímu či fyzickému handicapu," zdůraznila.

Vyvrcholením Samorostů 2015 bude předání cen pro nejzajímavější tvůrce, které vyberou zástupci odborné poroty a tým Galerie NoD. V porotě zasednou osobnosti z výtvarného i divadelního prostředí. Účast potvrdilo umělecké duo David Böhm a Jiří Franta nebo herečka Simona Babčáková. Odměnou pro vítěze těchto tří kategorií je společná výstava v Experimentálním prostoru NoD. Vítězní umělci dostanou příspěvek na realizaci výstavy.

Jednotliví autoři budou mít také příležitost představit veřejně svou tvorbu v rámci cyklu autorských prezentací Ke Kořenům, které se uskuteční v srpnu jako doprovodný program výstavy.