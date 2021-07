Až do konce letošního roku potrvá interaktivní výstava s názvem Svět pohádek Boženy Němcové. Navštívit ji lze ve čtvrtém patře obchodního domu Kotva na náměstí Republiky v centru Prahy každý den mezi 9. a 21. hodinou.

Kostýmy z filmové pohádky Tři oříšky pro Popelku. | Foto: Stanislav Milata

Do Světa pohádek Boženy Němcové se vstupuje skrze 2,5metrovou maketu její knihy. Výstava se rozkládá na více než 1000 metrech čtverečních a je rozdělena do tří galerií. První nahlíží do osudu Boženy Němcové. Prohlédnout si zde lze repliku stolu, u něhož tvořila, či šest kostýmů z televizní minisérie Božena. Ty ukazují, jak se postava Boženy v čase vyvíjela od mladé naivní dívky do starší dámy poznamenané svým krutým osudem.