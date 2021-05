Přehlídka je to rozverná, ale vyložené čuňačinky nečekejte. Od přízemí až po suterén je to navýsost zajímavá exkurze do časů císařských krabiček ve tvaru dámské vaginy a hedvábných punčošek tlumících světlo lampiček v chambre separé přes veřejné domy rozkoše, erotické kalendáře a pohlednice až po zakázané smyslné „ovoce“ a filmečky za totality pašované zájemcům pod rukou na černých burzách.

Najdeme tu první erotické pomůcky, dekorativní předměty, výtvarně hravé obrázky nevěstek v oknech nebo vyloženou raritu – zdravotní knížky prostitutek z první republiky.

Vkusná nahota i porno

Ve stopách času se tu mění oděv, šperky, pomůcky, atmosféra i prostitutky, bohužel spíše k horšímu. Oč dráždivější a hravější náladu mají fotografie žen ve svůdných polohách, v dlouhých saténových šatech a uvolněných drdolech 20. či 30. let, o to explicitnější a prvoplánovější jsou výjevy z mladších časů.

Vedle fotografií Františka Drtikola reprezentujících vkusnou nahotu aktů první poloviny 20. století tak najdeme třeba zakázanou československou pornografií 70. a 80. let. Ostrý kontrast.

Slavné jednohlasovky

Potvrzuje to i Oldřich Widman, který v erotickém průmyslu podniká od studentských let: „Velký boom nastal v 60. letech, hlavně v USA, Skandinávii a Nizozemsku. U nás se rozšířil zejména v 70. letech s nástupem VHS, kdy se vyráběly, dovážely a dabovaly pornofilmy. Byly to takzvané jednohlasovky, kdy jeden člověk daboval všechny aktéry před kamerou a byly velmi úsměvné. Do dabingu se zapojovali různí nadšenci, třeba i hudebník Ondřej Hejma. Přesto se tehdy filmaři snažili alespoň o nějaký příběh a zajímavé rekvizity, dnešní produkty jsou vesměs bez nápadů, jen prvoplánové scénky.“

Ceník rozkoší

Působivější a zábavnější jsou tak exponáty, na které už dnes pánové stěží narazí. Třeba ceník veřejného domu z května 1932, kde Anežka Pádivá slibuje lecjaké libůstky, kupříkladu štychy všeho druhu, ručník a mýdlo pochopitelně v ceně…

Stejně jako kdysi zdravotní knížky nevěstek musely mít svůj řád, je i výstava uspořádaná podle abecedy: každému písmenu odpovídá jedno téma. Najdeme tu proto třicítku nejožehavějších témat z historie erotického života v hlavním městě, jak ve formě interaktivní, tak v dobových originálech a fotografiích. Písmeno G například skrývá, která první dáma se rekrutovala z řad lehkých dívek…

Písmeno N je věnováno historii nudismu v Čechách, Q vás zavede do života sexuálních menšin v Praze a divokých večírků od Rakouska-Uherska až po sametovou revoluci. Ž vám poodhalí dekadentní zákoutí městské části Žižkov.

Rozkošná je sekce erotických pomůcek vyráběných podomácku v Československu, eroticky zdobené skleničky Skloexportu či barevné karty s explicitními sexuálními scénami.

Porno pro komunisty

A kde se daly za totality sehnat filmy a erotické pomůcky? „Porno kupovali pochopitelně nejvíc komunisté, kontakty měli přes pověstný státní zahraniční obchod, k mání byly ale i na černých burzách a různě pod rukou,“ říká Widman. „U pomůcek se improvizovalo. Ti znalí věci věděli, kam zajít. Do Pragoimpa se třeba chodilo pro speciální masážní stroječek, který při troše fantazie fungoval jako vibrátor.“

A jedním dechem dodává, že na rozdíl od filmů a videí, jejichž kvalitu poškodil internet a digitální amatérská výroba nevkusu, erotické pomůcky naopak doznaly sofistikované proměny.

Je v nich znát smysl pro hravost a kvalitní materiály, koneckonců, autory jsou občas i výtvarníci a designéři. „Šikovní výrobci vám dnes propojí erotiku i s mobilem, zkrátka jsou to všelijaké fajnovky,“ doplňuje Widman.

V útrobách Tančícího domu najdete zkrátka leccos, kdoví, třeba i své tajné erotické sny. Tak nemeškejte. Otevřeno je až do 31. března 2022, vstup ovšem jen pro ty nad osmnáct a s rouškou. Ale co by člověk pro trochu erotiky neudělal.