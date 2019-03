Na knihu se mohou těšit 3 vylosovaní soutěžící, kteří správně odpoví na následující otázku. Odpověď můžete zjistit v našem rozhovoru v článku:

> Člen kapely Bruce Springsteena: Bruce mě vždy něčím překvapí!

Soutěžní otázka:

Hudebník Bruce Springsteen má přezdívku:

1) The King

2) The Boss

3) The Man





Výherci:

M.Rohoška, Praha

A.Synek, Praha

J.Nový, Benešov

> Všeobecná pravidla internetových čtenářských soutěží

O knize:

Po bouřlivém dětství prožitém na předměstí New Jersey se Bruce Springsteen vydal na mimořádně úspěšnou hudební dráhu a stal se jednou z nejjasnějších stálic na hudebním nebi. Jako písničkář, zpěvák, kytarista a studiový i koncertní umělec dokázal vytvořit mezi sebou a svým publikem tak pevné emoční pouto, jako se to podařilo jen málokomu jinému. Spingsteenovy koncerty, ať sólové, nebo se skupinou The E Street Band, jsou pověstné jeho osobitým projevem, osobním kouzlem a pulzující energií. Počátkem 90. let nastalo takzvané ztracené desetiletí, kdy Springsteen rozpustil kapelu a experimentoval s vlastní hudbou, ne však zcela úspěšně. Když se roku 1999 dala skupina The E Street Band znovu dohromady, znamenalo to návrat na hudební výsluní. Následovalo turné a v následujících několika letech pak řada vynikajících alb a stovky koncertů. Tato knížka vás prostřednictvím 200 jedinečných známých i neznámých fotografií a zajímavého informativního textu seznámí s životním příběhem jednoho z největších písničkářů a interpretů všech dob.

Váz., 224 str., 248 x 250mm / Knihu vydalo nakladatelství Svojtka & Co.