FOTO: Výstava na zdech u metra Vltavská ukazuje řeku očima mladé výtvarnice

Až do března je na zdech Galerie Vltavská k vidění výstava Markéty Magidové nazvaná To není víla, to je máma.

Zahájení výstavy Markéty Magidové To není víla, to je máma. Dále byly představeny plány Galerie Vltavská na rok 2022. | Foto: Deník/Radek Cihla

Její díla jsou reakcí na sousoší Olgy a Miroslava Hudečkových, kteří v 80. letech minulého století do architektonické koncepce stanice metra Vltavská navrhli fontánu nazvanou Faun a Vltava. Sousoší manželů Hudečkových se až před pár lety spolu s celým okolím stanice metra Vltavská dočkalo renovace po dlouhém období, kdy tu stálo posprejované a pozapomenuté, podobně jako řada dalších kvalitních uměleckých děl ve veřejném prostoru, která si jen kvůli době svého vzniku vysloužila po revoluci špatnou reputaci. Hudečkovi loni oslavili diamantovou svatbu. Šestatřicetiletá Markéta Magidová je o více než dvě genrace mladší umělkyní a je i režisérkou animovaných filmů. PODÍVEJTE SE: Oscarový výtvarník Theodor Pištěk má dvě poštovní známky Přečíst článek › Galerie Vltavská je venkovním výstavním prostorem na takzvaných kaskádách u stanice metra Vltavská. Projekt je organizován ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy a Dopravním podnikem.