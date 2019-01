V neděli uplynulo přesně 263 let od chvíle, kdy na svět přišel geniální hudební skladatel Wolfgang Amadeus Mozart. O den později od ministerstva kultury k tomuto výročí dostal Mozart symbolický dárek. Vilu Bertramka na pražském Smíchově, kterou umělec proslavil, prohlásila vláda za národní kulturní památku.

Informaci sdílel na twitterovém účtu ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Kabinet pod vedením Andreje Babiše (ANO) na pondělním zasedání schválil Staňkův návrh. „Krásný dárek k 263. narozeninám W. A. Mozarta,“ radoval se na sociální síti předkladatel, který chtěl, aby k prohlášení došlo dříve, než je v legislativním plánu.

Vláda totiž většinou na návrh ministerstva kultury prohlašuje najednou celý soubor památek a Babišova vláda plánovala tento akt až ke konci roku 2019. Podle Staňka pomůže Bertramce, že se stala národní kulturní památkou, hlavně v získání finančních prostředků pro její rekonstrukci. Při žádosti o dotaci bude s novým statutem svým způsobem zvýhodněna.

„Má větší šanci na ty peníze dosáhnout, ale myslím si, že hlavním důvodem bylo i to, že bych chtěl dostat k jednacímu stolu jednotlivé skupiny, zejména majitele, což je Mozartova obec, Prahu, ministerstvo kultury, abychom vytvořili společný postup pro záchranu Bertramky,“ uvedl před jednáním vlády šéf resortu kultury. „Mozartova obec se snaží v rámci svých možností, ale Bertramka potřebuje tyto peníze více soustředit, takže by to mohla být cesta jak rychleji a efektivněji Bertramku opravit,“ dodal ministr Staněk.

Nezájem turistů a úkryt ve stráni

Klasicistní vila na Bertramce z 18. století patří Mozartově obci, ale už dva roky je zavřená. Obec si stěžuje na nízký zájem turistů i na to, že v okolí vyrostlo několik hotelů a Bertramka je ve stráni ukryta stranou. Jako kulturní památka byl objekt zapsán v roce 1964. Až před deseti lety skončily soudní spory o vlastnictví, v nichž figurovala i radnice městské části Praha 5 a vlekly se v podstatě hned od pádu komunistického režimu.

Vila Bertramka mezitím prošla několika stavebními zásahy - podle mnohých poněkud necitlivými a neadekvátními. Vymrzlý dům skrývá nainstalované expozice, ale i zařízení po předchozím nájemníkovi, který zde neúspěšně provozoval restauraci. I když ministr Staněk tvrdí, že památka potřebuje co nejdřív peníze, aby nevznikly další škody, podle odborníků z jeho úřadu v havarijním stavu Bertramka není.

„Seznam národních kulturních památek se naposledy rozrostl o 19 nových loni v létě. Nyní čítá 338 památek, z toho 314 nemovitých a 24 movitých. NKP tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství země, vztahuje se na ně přísnější ochrana než na kulturní památky, kterých je také mnohem více,“ píše Seznam Zprávy s odkazem na agenturu ČTK.