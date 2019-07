/ROZHOVOR/ Kultovní punková kapela Visací zámek je během léta na roztrhání a nabídky nejrůznějších festivalů se jen hrnou. Ovšem přímo v Praze jste během prázdnin tuto partu jen tak vidět nemohli. Letos se to ale změní. "Fanoušky čekají Letní Visací žně, zahrajeme totiž v Modré Vopici i na strahovské Sedmičce," říká ikonický basový kytarista Visacího zámku Vladimír „Savec“ Šťástka.

Letní prázdniny jedou na plné obrátky, všude je spousta festivalů, akcí a na spoustě z nich můžou lidé slyšet a vidět i vás. Dostanete se vůbec v létě na dovolenou? Nebo je to až záležitost podzimu?

Já to řeším průběžně. Moje žena je učitelka, takže během školního roku nemůžeme nikam daleko. A v létě je to stejné, anžto jsou fesťáky. Na pár dní jedeme někam hned začátkem prázdnin, než to všechno začne. K moři na čtyři dny je blbost, tak jsme objevili termály v Maďarsku a na Slovensku. Tam se nechá dojet na čtyři dny v podstatě kdykoliv a kamkoliv. V srpnu pak pravidelně míříme na chatu Bumbálka na pár loků horského vzduch a na "Setkání s ovečkou". Dohromady to tedy tak 12 dnů dá. K tomu nějaký ten výlet po vlasti nebo vydařený večírek. No, a pak už je léto fuč.