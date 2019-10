Celá akce proběhla v režii filmového štábu, který v těchto dnech finišuje s natáčením projektu s pracovním názvem Havel. Hosté baru dostali po desáté hodině večer na vybranou - mohli si vzít pití ven a nebo zůstat uvnitř s tím, že ven to jen tak nepůjde. Všichni byli samozřejmě zvědaví a sešli se na chodníku, kde se scéna měla odehrávat.

Podnapilí kumpáni představující Václava Havla a Pavla Landovského putující městem by ještě rádi něco popili. Zatímco "Lanďák" močí na vedlejší strom, Havel se neodbytně snaží dostat do zavřené vinárny. Její dveře a mříže se záhy otevřou a rozložitý výčepní upadnuvšího budoucího prezidenta rázně ujišťuje o tom, že už má zavřeno. Landovský si pak kamaráda sebere a pomalu se odpotácejí do tmy.

Jelikož děj filmu se má odehrávat mezi lety 1968 a 1989, pro větší autenticitu pověsili filmaři na dveře dobový jídelní lístek s původními cenami. To již v podvečer štamgasty poměrně pobavilo. "Dám si telecí játra anglická obložená s rýží za sedm sedmdesát. A já hovězí pečeni na hříbkách s bramborem za 3,35," dobírali si obsluhu baru, kde se vůbec nevaří.

Projekt Havel natáčí režisér Slávek Horák. Film, jenž dostal na konci minulého roku 14,5 milionu korun od státního filmového fondu, je inspirovaný disidentskými léty Václava Havla mezi roky 1968 a 1989. V hlavní roli se představí herec Viktor Dvořák, manželku Olgu hraje Anna Geislerová, postavu „Lanďáka“ dostal Martin Hofmann. V dalších rolích se objeví Stanislav Majer, Bára Seidlová, Jiří Bartoška, Jenovéfa Boková a Adrian Jastraban.