Valdštejnská zahrada je po celou dobu konání výstavy otevřena zdarma, ve všední dny od 7 do 19 hodin a o víkendech od 9 do 19 hodin. Procházka zahradou umožní návštěvníkům nahlédnout do mnoha koutů Evropy.

Na jednom místě uvidí římské město Carnuntum ležící nedaleko českých hranic, srdce starověkých Atén v Řecku nebo třeba portugalský mys Sagres – důležité místo pro zámořské objevy v době Jindřicha Mořeplavce.

Pro návštěvníky bude připravena také online soutěž. Najdou ji na sociálních sítích nebo pod QR kódem, který bude umístěn na jednom z panelů výstavy. Ve čtvrtek 1. září bude mezi správnými odpověďmi vylosováno několik vítězů, kteří získají balíček s věcnými cenami od pořadatelů výstavy.

