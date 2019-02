Hra o jablko. A také o chlapa, lásku a porozumění. Zkrátka svár mezi mužem a ženou, mezi ješitným egem a vřelým citem. O tom všem je snímek Věry Chytilové z roku 1976, v němž filmařka rozehrává svá oblíbená témata. Česká televize jej odvysílá na počest jejích nedožitých 90. narozenin.

Hra o jablko | Foto: Krátký film Praha

Druhého února by se nejslavnější česká režisérka dožila 90 let, a tak je na místě, že Česká televize celý týden připomíná zásadní díla z jejího nejsilnějšího období. V sobotu to byly na ČT art Sedmikrásky (1966) a belgický dokument Chytilová versus Forman (1981), neděle je ve znamení zmíněného „biblického“ sváru.

Hrdinkou hořké komedie je mladá a ztřeštěná Anna, jež nastupuje jako zdravotní sestra do pražské porodnice. Na každém kroku vyvolává chaos, přičemž život znepříjemňuje zejména mladému asistentovi dr. Johnovi.

Hra o jablko

ČT 2, 3. 2., 22:00

Právě tím ho ale upoutá. Rozevlátý doktůrek má už sice jednu milenku (manželku svého kolegy), nebrání se ale ani dalšímu nezávaznému flirtu. Vztah, který mezi ním a Annou vzniká, bere ovšem dívka mnohem vážněji než citově okoralý, sobecký a zbabělý lékař.

Naturalistická scéna porodu

Ve snaze stihnout obě milenky, služby i přípravu na kandidátskou práci nezvládá absolutně nic, a tak se rozhodne ze vztahu s Annou vycouvat. Náhoda tomu chce, že ji zastihne, jak z laboratoře odnáší pozitivní výsledek těhotenského testu. Domnívá se, že s ním dívka čeká dítě.

Anna, která nesla test kolegyni, se rozhodne nechat jej při tom, aby přítele neztratila a přiměla ho k sňatku. Pravda však posléze vyjde najevo…

Film, jenž budil ve své době pozornost naturalistickou scénou porodu, zdobí výkony Dagmar Bláhové a Jiřího Menzela.