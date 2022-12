Obě nemovitosti Balík označuje jako obtížně spravovatelný majetek, který peníze spíše polyká, než aby je přinášel. Přičemž církev má jasno: potřebuje prodávat a budovat, aby mohla fungovat i po další staletí. Tedy: zbavit se majetku, který nepotřebuje pro svou činnost a nic nepřináší – s tím, že získané finance vloží do potřebných projektů a také do výnosných investic. Nevyužívané kostely však na prodej nebudou. Některé ale mohou převodem získat obce.

Dosluhující primátor: Praha se chce angažovat v prodeji Jindřišské věže

Právě Jindřišská věž, jejíž nabídka k prodeji vyvolala rozruch, je přímo ukázkovým příkladem nového přístupu. Arcibiskupství se jím připravuje na rok 2030, kdy stát přestane poskytovat církvím příspěvky na provoz. „Nemá žádné využití pro duchovní službu či pastoraci a její oprava by stála peníze, které potřebujeme jinde,“ shrnul Balík důvody, které jsou jasné. Nezastírá však, že nabídka k prodeji se neobešla bez diskusí, ba i sporů. „Někteří farníci, kteří k ní mají emocionální vztah, protestují,“ konstatoval. Ovšem – opravdu se je třeba připravovat na dobu, kdy veškerou činnost bude církev muset hradit z výnosů vlastního hospodaření, z darů věřících a případných grantů. Jak zajištění duchovní služby a pastorace, tak i sociální projekty včetně charit nebo podporu církevního školství. „Nová situace si žádá nová řešení, která i uvnitř církve občas vzbuzují nelibost, připouští také arcibiskup Jan Graubner, že ne všechny ohlasy jsou příznivé a plné pochopení. „Hledáme však uspořádání, které nám umožní hlásat lidem radostnou zprávu další stovky let,“ konstatoval.

Schválený vzor pro ostatní diecéze

Jak s penězi utrženými za prodej nemovitostí naloží, už má arcibiskupství jasno. Potřebuje je na zakoupení a rekonstrukci budovy, v níž sídlí Arcibiskupské gymnázium, na výstavbu logopedické školy v Klecanech – a také na investice do nájemního bydlení. Právě to se má pro arcibiskupství dlouhodobě stát jedním ze dvou hlavních pilířů jeho ekonomiky; tím druhým je hospodaření v lesích. Doplňkově se počítá i s příjmy z pachtů (pronájmů majetku) a s finančními investicemi. V oblasti nájemního bydlení už arcibiskupství v Praze podniká: nově začalo pronajímat byty ve zrekonstruovaném činžovním domě v Jaselské ulici i nové výstavbě na Zličíně; tam je jich zatím 63. Značkou, pod níž jedná s nájemci, je Xplace, za čímž by laik nejspíš církev nehledal. Ale je to tak: jméno XPlace dokonce odkazuje na řecké iniciály Kristovy (písmena chí, ró). Vybudovat a pronajímat by arcibiskupství chtělo asi tisícovku bytů.

Arcibiskupství nabízí k prodeji za 75 milionů korun Jindřišskou věž

Pro zajištění financování chodu farností a další činnosti i správy majetku vznikají obchodní společnosti (firmy) a nadace; arcibiskupství za přispění právních a poradenských společností založilo svěřenský veřejně prospěšný fond, holding a právě nadace. Mezi nimi vedle všeobecně zaměřených figuruje i jedna speciální: Nadace neratovického komunitního centra, směřující k záměru postavit v Neratovicích nový kostel.

Tyhle kroky má přitom pražská arcidiecéze požehnané „shora“. Tedy: tam úplně nejvýš nikoli – nebo to alespoň nikde není dáno písemně – ale nadřízení o nových řešeních vědí a souhlasí. Potvrzují to alespoň slova arcibiskupa Graubera: „Náš přístup byl schválen Vatikánem a prezentovali jsme ho jako dobrou cestu i našim kolegům z ostatních diecézí.“