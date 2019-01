Zemřel malíř Zdeněk Beran. Bylo mu 77 let

Praha - Ve věku 77 let zemřel v pátek ráno v pražské nemocnici Na Bulovce malíř a autor expresivních objektů a instalací Zdeněk Beran. Řekl to galerista Miloslav Navrátil. V jeho karlínské Galerii Litera se až do 19. prosince koná výstava Beranových grafických prací.

Ve věku 77 let zemřel 7. listopadu v pražské nemocnici Na Bulovce malíř, vysokoškolský pedagog a autor expresivních objektů a instalací Zdeněk Beran (na archivním snímku z 5. dubna 2005). | Foto: ČTK

Zdeněk Beran patřil k nejvýraznějším umělcům domácí scény druhé poloviny 20. století. Na Beranovo úmrtí upozornil server Novinky.cz. Beran se narodil 7. března 1937 v Dolní Dobrouči. V letech 1956 až 1962 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Vladimíra Sychry, na škole pak v letech 1990 až 2012 vedl ateliér klasických malířských technik, kterým prošli třeba Hynek Martinec, Daniel Pitín nebo Martin Velíšek. Poslední roky Beran působil na nové škole Art & Design Institut, kterou založil Milan Knížák. Zdeněk Beran se v minulém režimu zúčastňoval s dalšími umělci neoficiálních výstav pod názvem Konfrontace, kde se v roce 1960 formoval český informel, nová strukturální abstrakce. Od druhé poloviny 60. let se v jeho tvorbě prosazovaly figurativní prvky, která ale má výrazně expresivní až surreálný a zároveň existenciální charakter. U Berana je výrazný motiv destrukce, sebedestrukce, zmaru a atmosféra rozkladu. Lidská postava už tehdy měla v jeho podání spíše podobu torza a předznamenávala tak pozdější instalace. V letech 1970 a 1971 vznikl rozsáhlý objekt Rehabilitační oddělení Dr. Dr., jehož část je umístěna ve stálé expozici ve Veletržním paláci, byl také součástí Beranovy retrospektivní výstavy v Národní galerii před sedmi lety. Patřil k dílům s nejsilnějším existenciálním apelem té doby. Pracoval s nestandardními materiály Beran ve svých kompozicích pracoval s nestandardními materiály, jako byly chlupy, obinadla, kachlíky či sláma a některé jeho instalace i lehce trouchnivěly. Jejich pozorování nemusí být vždy příjemné, nenechaly však diváka chladným. Beranova tvorba silně jitří emoce, vzpomínky a fantazii. V 90. letech do jeho tvorby pronikl tehdy oblíbený hyperrealismus, Beran se zaměřil na malbu nahého lidského těla zachyceného často zezadu. Jeho díla jsou součástí mnoha veřejných sbírek v tuzemsku i zahraničí včetně pařížského Centra Georgese Pompidoua.

Autor: ČTK