Vedle Milovic, kde filmaři vybudovali několik set metrů zákopů a bitevní pole, se záběry pro adaptaci ikonického románu Ericha Maria Remarqua natáčely pod režijním vedením Edwarda Bergera i na dalších místech středních Čech – mimo jiné v Benátkách nad Jizerou, Liběchově, Chotýšanech. Za Filmovou kancelář střední Čechy, která s produkcí spolupracovala na přípravách, to připomněla Lucie Vurbsová.

Bojiště tří front i další scény

„Nedaleko Nymburka vzniklo bojiště tří front, na kterém se válčilo, další působivé scény nabídl hrad Točník, lom Homolák na Berounsku, hradiště Libušín nedaleko Kladna nebo zámek Hořín u Mělníka,“ upozornila Martina Kuncová z filmové kanceláře, která spolupracovala například při výběru lokací. „Štábům také například pomáháme v komunikaci se samosprávou a získáváním povolení,“ připomněla ke své roli. Natáčelo se také Belgii a Německu.

Válečné drama v distribuci Netflixu, které první diváci mohli zhlédnout loni v září, nyní sklízí úspěchy. Prestižní ceny BAFTA (Britské akademie filmového a televizního umění), na jejichž předávání v neděli 19. února v londýnské Royal Albert Hall nechyběli ani princ William s manželkou Kate, přímo ovládlo: ze čtrnácti nominací se polovina proměnila v ocenění pro tvůrčí tým. Snímek dostal ceny za nejlepší film, za režii, za kameru, za zvuk, za kostýmy, za původní hudbu, za adaptovaný scénář a za nejlepší neanglický film.

Zdroj: Youtube

Cenu za nejlepší zvuk získal společně s kolegy z Německa i Čech Viktor Prášil, a to za nejlepší zvuk. Nominováni byli ještě dva Češi, a to za vizuální efekty Viktor Müller a Kamil Jafar.

Děti Nagana mají za sebou "úvodní buly". Na premiéru přišli i slavní hokejisté

Všichni jmenovaní, jak zvukař, tak oba trikaři, mají želízko v ohni také v USA, a to v podobě nominací na prestižní Oscary. Jejich předávání chystá Akademie filmového umění a věd na 12. března, přičemž naději na zisk zlaté sošky má ještě Linda Eisenhamerová, která se společně s Heike Merker starala o masky. Včetně přidávání bahna, pokud zrovna nebylo dost toho posbíraného pohybem na scéně.

Je lákavé se projít po místech, kde se natáčelo

* Střední Čechy jsou dlouhodobě vyhledávaným místem nejen českých, ale i zahraničních štábů. Z filmových novinek se ve středních Čechách natáčel velkofilm Jan Žižka nebo snímek Oslo.

* Pro historické filmy a seriály jsou velmi žádanými lokalitami Brdy, Milovice, lom Velká Amerika, historické centrum Kutné Hory nebo hrady Točník a Křivoklát.

* Filmaři si střední Čechy vybírají právě pro jejich pestrost i blízkost Prahy. Pomáhá to i turismu v regionu. Právě díky úspěšným snímkům, jakým je film Na západní frontě klid, je Česká republika a její regiony víc vidět v zahraničí. Lákavé je osobně se projít po atraktivních místech, která lidé znají z oblíbeného filmu nebo seriálu.

* Díky tomu, že se na natáčení podílejí i čeští tvůrci, pomáhá spolupráce rovněž příjmům do veřejných rozpočtů.

*Ve středních Čechách se natáčela i česká filmová novinka Děti Nagana, která čerstvě vstoupila do kin. Několik scén vzniklo v Pečkách, rodišti scenáristy a režiséra Dana Pánka. Na plátně se objeví místní základní škola, Masarykovo náměstí, třída Jana Švermy i ulice Karla Havlíčka Borovského. Jako další lokace byly vybrány Kutná Hora, Malešov nebo Chlístovice.

Zdroj: Jakub Kulhánek, ředitel Středočeské centrály cestovního ruchu, pod kterou Filmová kancelář střední Čechy spadá