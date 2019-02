Celkem 121 dokumentů ze sedmi desítek zemí světa představí letošní festival dokumentárních snímků o lidských právech Jeden svět, který dnes začíná v Praze. Hlavním tématem 19. ročníku přehlídky je Umění spolupráce. Součástí slavnostního zahájení bude i udílení ceny Homo Homini za prosazování lidských práv. Ocenění za loňský rok dnes získá ruská nevládní organizace Výbor na obranu proti mučení.

Festival zahájí dnes v 19:00 v kinech Lucerna a Světozor film Dobrý pošťák z vymírající vesnice na bulharsko-tureckém pomezí, kolem níž procházejí uprchlíci. Zatímco část obyvatel se jich bojí, jiní v nich vidí naději pro znovuzrození své vsi. Zaplnit opuštěné domy syrskými běženci a získat nové sousedy by si přál i jeden z kandidátů na starostu, pošťák Ivan. Snímek je spolu s dalšími 11 dokumenty v hlavní festivalové soutěži.

Dokumenty se budou promítat v Praze v sedmi kinech a také v Městské knihovně. Řady projekcí se zúčastní tvůrci či hlavní hrdinové. Dorazí přes 120 zahraničních hostů. Doprovodný program pak nabídne divácké centrum v Galerii Lucerna. Akce potrvá do 16. března, poté se přesune do dalších 32 měst v Česku a také do Bruselu.

