Smuteční obřad ve zcela zaplněném divadle zahájila audioukázka z představení Tři mušketýři. "Jeho herecká kariéra nebyla založena na štěstí nebo náhodě. Musel tvrdě pracovat. Začít ve skromných poměrech a postupně krok za krokem, roli za rolí, angažmá za angažmá se vypracovat mezi přední české herce. Jeho obliba byla daná prací a odvahou. Měl by podle mého v tomto smyslu zůstat vzorem i dalším generacím," uvedl v úvodním proslovu ředitel ND Jan Burian. Medvecká ve svém projevu vyzdvihla Postráneckého vzácný dar humoru. "Pomáhá mi představa, že tady někde s námi jsi a potutelně se mi směješ," řekla s tím, že Postránecký byl báječný společník.

Dramaturg Šotek připomněl, že Postránecký prožil 60. léta minulého století na brněnské divadelní scéně. Šéf Činohry ND Daniel Špinar zavzpomínal na jejich spolupráci v jeho inscenaci Tři sestry, která měla premiéru v září 2016 a v níž Postránecký nezapomenutelným způsobem ztvárnil roli alkoholického doktora Čebutikina. Němec na závěr pietní akce poděkoval za cestu "za divadlem a k divadlu". "Byla s tebou legrace a díky tobě byla ta cesta zábavná," konstatoval.

Zaplněné foyer i čestná stráž

Lidé už před začátkem pietní akce zaplnili foyer divadla, kde byla umístěna kondolenční kniha. Před začátkem obřadu se mnozí z nich poklonili u rakve umístěné na pódiu plném smutečních věnců a položili květinové dary. Během padesátiminutového obřadu stáli u rakve čestnou stráž Postráneckého kolegové z Činohry ND a dalších pražských i mimopražských divadel.

Poslední sbohem svému kolegovi dali například Saša Rašilov, Vladimír Javorský, Jaromír Hanzlík, Jiřina Bohdalová, Miroslav Donutil nebo Hana Maciuchová. Píseň It Might Be You z filmu Tootsie zazpíval Ondřej Brzobohatý. Součástí rozloučení bylo také promítání fotografií s rolemi Postráneckého v ND nebo videoukázka z inscenací Vévodkyně Vladštejnských vojsk a Rok na vsi. Obřad zakončila reprodukovaná skladba Andělská od Zuzany Navarové.

Pražský rodák Postránecký se vyučil zámečníkem, v divadle i ve filmu hrál od dětství. Po angažmá v Uherském Hradišti, Brně a Městských divadlech pražských se stal členem činohry Národního divadla na začátku roku 1979. V posledních dvou desítkách let se objevil třeba ve Stroupežnického Našich furiantech, Moliérově Pánovi z Prasečkova či v odvážných inscenacích Roberta Wilsona. V roce 1995 dostal divadelní Cenu Thálii za roli Podkolatova v Gogolově Ženitbě.

Výrazně se uplatnil i u filmu a v televizi. Zřejmě nejvýrazněji si ho diváci pamatují jako jednoho z otců v komedii S tebou mě baví svět. Milovníka života a krásných žen si zahrál ve filmu Konto separato, dědečka ve snímku Jak se krotí krokodýli, vinaře v komediích Bobule a 2Bobule. Z televizních seriálů z poslední doby se objevil v sérii Krejzovi, Vinaři nebo Doktoři z Počátků.

Věnoval se také dabingu, za dabingový mužský herecký výkon získal v roce 2005 Cenu Františka Filipovského. Letos ji posmrtně obdrží znovu za celoživotní mistrovství v tomto oboru.