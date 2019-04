Nejlepší knihu roku napsala Radka Denemarková. Alespoň podle porotců soutěže Magnesia Litera, kteří to dnes večer oznámili v rámci slavnostního udílení cen na pražské Nové scéně.

Radka Denemarková | Foto: Jakub Hněvkovský - Magnesia Litera

„Vždycky když chci něco psát, něco se mi v životě stane a nabídne určité téma. V případě Hodin z olova to byl pobyt v Číně, kam jsem poprvé odjela roku 2013 na setkání spisovatelů. Hodně to se mnou tehdy zatřáslo, tak jsem si řekla, že se tomu podívám hlouběji pod kůži. A začala jsem psát román… Čína mi dala nový pohled na to, co se děje v Evropě a u nás, dala mi jinou perspektivu. Mimo jiné si uvědomit, že kvůli její ekonomické prosperitě lidé zavírají oči nad tamním stavem lidských práv. A jak důležité jsou naše evropské hodnoty - důstojný život pro každého a demokracie,“ říká ke své knize Denemarková.